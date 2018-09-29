"بلومبرغ" الأمريكية: قطر في طريقها لفقدان لقب أغنى مكان في العالم

ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أن دولة قطر في طريقها لفقدان لقبها كأغنى مكان في العالم لصالح منطقة ماكاو الإدارية في الصين، والتي تعد مركزًا شهيراً للقمار في العالم.
ونقلت الوكالة الأمريكية عن صندوق النقد الدولي توقعاته بأن يصل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في منطقة ماكاو إلى ما يعادل 143116 دولارًا بحلول عام 2020.
ووفق توقعات صندوق النقد الدولي فإن ماكاو ستحل في المرتبة الأولى، قبل دولة قطر التي هي حاليًا أغنى مكان في العالم، حيث سيصل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في قطر إلى 139151 دولارًا في العام 2020.
وتضاعف الناتج المحلي لماكاو أكثر من ثلاث مرات منذ العام 2001، حين كان يبلغ نحو 34500 دولار للفرد، وذلك وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي.
وأشارت "بلومبرغ" أنه من المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للفرد في سنغافورة ستة أرقام بحلول العام المقبل، وهو في طريقه للارتفاع ليصل إلى حوالي 117.535 دولار بحلول عام 2023، في حين ستصل هونغ كونغ إلى ما يقرب من 80 ألف دولار في الوقت ذاته.
وأضاف الوكالة الأمريكية أن ثلاث دول أوروبية هي: لوكسمبورغ، إيرلندا والنرويج، يُتوقع أن تكون ضمن الدول العشر الأوائل الأكثر ثراء في العالم مع حلول العام 2020، بينما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة رقم 12.
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