أشارت جملة من الدراسات الطبية وفق موقع المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن الجلوس طويلا خلال اليوم يمكن أن يلحق ضررا بعملية تزويد الدماغ بمادة الغلوكوز وهي الوقود الأول لهذا العضو.
الجلوس ليوم كامل اليوم مضر بالدماغ... فتحرّكوا !
الجلوس ليوم كامل اليوم مضر بالدماغ... فتحرّكوا !
يزن الدماغ 2% من كتلة الجسم ككل، ولكنه يحتاج إلى 20% من باقي الطاقة المطلوبة، والتي هي غالبا في شكل الغلوكوز، واضطراب التزويد بهذه المادة يمكن أن يضر بالخلايا العصبية. ويعرض الدماغ إلى مستويات عالية من الغلوكوز أو مستويات منخفضة منه ما قد يزيد من مخاطر الإصابة بالخرف، وهذا يقودنا إلى أن ضرورة المراقبة الشديدة للغلوكوز أمر أساسي بالنسبة لسلامة الدماغ.
وتشير دراسات علمية استدل بها الموقع إلى أن الجلوس المطول يمكن أن يؤدي إلى الموت المبكر، وأنه من الضروري القيام بنشاط بدني وفق نسق متوسط أو مرتفع لتجنب مخاطر الموت المبكر،إذا كانت ساعات الجلوس تتجاوز ثماني ساعات يوميا. وبالتالي ربما يكون تقليص ساعات الجلوس مساعدا على تفادي تلك المخاطر أيضا.
كما ذكرت عدة الدراسات إلى أن تقليص مدة الجلوس وتعويض الجلوس بالمشي الحثيث، من شأنه أن يحسن التحكم في الغلوكوز بعد تناول الأكل، وذلك يعني أنه لا ينبغي لمستويات الغلوكوز أن ترتفع كثيرا، أو تنخفض كثيرا.
للمزيد على يورونيوز:
دراسة: نظام غذائي غني جدا بالكاربوهيدرات أو خال منها يسبب الموت المبكر
اللعب وفوائده السحرية... للصغار والكبار أيضاً !
استعمال الدراجات الثابتة في الأقسام السويدية لتحسين المستوى التعليمي