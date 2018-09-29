سوريا تتراجع عن إعلانها إعادة فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن

تراجعت الحكومة السورية اليوم الأحد عن ما كانت أعلنته أمس عن افتتاح معبر نصيب الحدودي وجاهزيته الكاملة لاستقبال حركة عبور الشاحنات والترانزيت عبر الحدود مع الأردن.

وأكدت وزارة النقل السورية اليوم إنهاء الاستعدادات اللوجستية لإعادة افتتاح معبر نصيب في العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل والبدء باستقبال حركة عبور الشاحنات والترانزيت.

وذكرت وكالة "سانا" السورية نقلاً عن بيان لوزارة النقل أن الأخيرة استكملت كل الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي بعد أن قامت بعدد من التحضيرات الناظمة لتشغيله وعودة تنشيط حركة نقل البضائع وعبور الترانزيت والشحن والمواطنين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وفق المصدر المذكور.