إردوغان يختتم زيارته لألمانيا بافتتاح واحد من أكبر المساجد في أوروبا

حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدشين مسجد قامت ببنائه مجموعة لها علاقات مع تركيا بمدينة كولونيا غرب ألمانيا تحت حراسة أمنية مشددة.
وقام الآلاف من أفراد الشرطة بتأمين محيط المنطقة التي شهدت افتتاح واحد من أكبر المساجد في أوروبا.
وتجمع المئات من مؤيدي إردوغان وحملوا الأعلام التركية ورحبوا بالموكب الذي يُقل الرئيس التركي وسط إجراءات أمنية مكثفة.
وبالمقابل، تظاهر الآلاف في العاصمة برلين يوم الجمعة احتجاجاً على زيارة أردوغان لألمانيا وتجمعوا تحت شعار " أردوغان غير مرحب به".
وجاء افتتاح المسجد بعد مأدبة رسمية غاب عنها الكثير من السياسيين الألمان المعارضين لزيارة أردوغان.
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