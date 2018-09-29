على غرار دول كالهند والصين وتركيا وسوريا تريد شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400" تنوي الجزائر التباحث مع موسكو لشراء هذه المنظومة الصاروخية المتقدمة بحسب وسائل إعلام جزائرية وموقع "كل شيء عن الجزائر".
الولايات المتحدة تهدد بفرض عقوبات على الجزائر اذا اشترت أسلحة روسية متطورة
الولايات المتحدة تهدد بفرض عقوبات على الجزائر اذا اشترت أسلحة روسية متطورة
هب أن الجزائر نجحت في شراء السلاح الروسي في هذه المرة فإنها عرضة لفرض عقويات أميركية عليها وفقا لأحكام المادة 231 من قانون مكافحة "أعداء أميركا" التي اقرها مجلس الشيوخ الأميركي في آب 2017.
تلويح واشنطن بعصا العقوبات على الجزائر في حال حصولها على أسلحة روسية، جاء من سفارتها في العاصمة الجزائر، المتحدث باسم السفارة لسيانس كنوكس براون قال إن المباحثات مع المسؤولين الجزائريين مستمرة بشأن هذا القانون تفاديا لنتائج سلبية.
وفي حال شراء الجزائر للسلاح الروسي، عندها ستواجه خمس عقوبات على الأقل من أصل اثنتي عشرة عقوبة أٌقرها الكونغرس، بينها قطع المساعدات المالية الأميركية، حظر التداول بالدولار وفرض حظر على البيع والشراء مع الولايات المتحدة.
يشار إلى أن الجزائر اشترت ما يقرب من نصف السلاح الروسي المصدر إلى إفريقيا بحسب سفير موسكو في الجزائر إيغور بلاييف.