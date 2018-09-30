ريال مدريد يكرم عهد التميمي وإسرائيل تهاجم النادي الملكي وتشتعل غضبا

يبدو أن احتفاء النادي الملكي الاسباني بالفتاة الفلسطينية التي تحولت إلى أيقونة للمقاومة ضد الاحتلال أشعل نيران غضب الاسرائيليين.

تعرض نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم لانتقادات حادة من قبل مسؤولين اسرائيليين بسبب استقباله عهد التميمي، وظهرت الفتاة التي تبلغ من العمر 17 عاما والتي شغلت جرأتها الرأي العام العربي والعالمي في صورة وهي تتلقى هدية وهي قميصاً للنادي يحمل اسمها ورقم 9 من نجم الكرة السابق ومسؤول النادي إيميليو بوتراغوينيو. مما أثار سخط مسؤولين اسرائيليين اتهموا النادي بدعم "الارهابيين".

التميمي وصلت إلى ملعب ريال مدريد في سانتياغو برنابيو قبل وقت قصير من موعد مباراة مرتقبة بين النادي وأتليتكو ​​مدريد، وعلى حسابه الرسمي على موقع تويتر أعلن سفير إسرائيل في اسبانيا دانييل كوتنر امتناعه عن حضور المباراة وقال ’’عهد التميمي لا تناضل من أجل السلام، إنها تدافع عن العنف والإرهاب والمؤسسات التي استقبلتها واحتفت بها تشجع بشكل غير مباشر على الاعتداء لا على الحوار والتفاهم الذين نحتاجهما اليوم‘‘.