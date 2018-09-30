بلومبيرغ: هل تفقد قطر لقب أغنى مكان في العالم؟

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية أن دولة قطر في طريقها لفقدان لقبها كأغنى مكان في العالم لصالح منطقة ماكاو الإدارية في الصين التي تعد مركزًا شهيراً للقمار في العالم.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن صندوق النقد الدولي توقعاته بأن يصل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في منطقة ماكاو إلى ما يعادل 143116 دولارًا بحلول عام 2020.

ووفق توقعات صندوق النقد الدولي فإن ماكاو ستحل في المرتبة الأولى، قبل دولة قطر التي هي حاليًا أغنى مكان في العالم، حيث سيصل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في قطر إلى 139151 دولارًا في العام 2020.