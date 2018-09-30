إسحاق نيوتن: العام 2060 هو نهاية العالم

قال العالم البريطاني الشهير اسحاق نيوتن: إن العالم سوف "يعاد تشكله" في عام 2060 عندما تصبح الأرض مرة أخرى "مملكة الله"، وذلك وفق دراسة له اعتمد فيها على قراءة معمّقة للكتاب المقدس.
وكتب نيوتن تحت اسمه المستعار (يهوه سكتوس أونوس): "قد ينتهي الأمر (نهاية العالم) في وقت لاحق، لكنني لا أرى ما يشير إلى قرب حدوث ذلك".
كان نيوتن مؤمناً بأن الأحداث التي هي في رحم المستقبل خاضعة خضوعاً تاماً للمشيئة الآلهية، وبالنسبة له فإن العام 2060 سيكون بداية حقبة تاريخية جديدة عنوانها: الحروب والكوارث، "ولكنها في نهاية المطاف بداية حقبة إلهية جديدة" حسب تعبيره.
ويعدّ نيوتن أحد العلماء الأكثر تأثيراً في تاريخ العلوم، بالإضافة إلى أنّه فيلسوف طبيعي وقد غيّر هيكل العلوم الفيزيائيّة بعد اكتشافه قوانين الحركة الثلاثة، وقانون الجاذبيّة الأرضيّة، بالإضافة لأعماله الأخرى كالنظرية الحديثة للضوء واللون، وحسابات التفاضل والتكامل متناهية الصغر.
وكان اسحاق نيوتن ولد في وولستهورب بإنجلترا، في العام 1642، والتحق نيوتن بكلية ترينيتي في كامبريدج فدرس الرياضيات، والبصريات، والفيزياء، وعلم الفلك، ثم بدأ بالتدريس في الكلية بعد تخرجه، وانُتخب نيوتن كعضو في برلمان الجامعة في 1689، ورئيساً للجمعية الملكية في 1703، ومنحته الملكة آن لقب الفروسية في 1705، ولم يتزوج نيوتن أبداً، وقد توفي عام 1727، عن عمر يناهز ال 84.
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