البشير: لدينا وثائق تثبت سودانية منطقة حلايب

أكد الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، أن قضية حلايب ستبقى على الدوام حاضرة في كافة لقاءاته مع المسؤولين في مصر، مشدداً على أن بلاده هي صاحبة الحق في السيادة على المثلث المتنازع عليه مع مصر والذي يضم 3 بلدات كبرى هي حلايب، أبو رماد وشلاتين.

وأوضح البشير الذي كان يتحدث مساء السبت أمام وفد من قبيلة البشارين التي تقطن مثلث حلايب أن بلاده لديها "من الوثائق ما يثبت سودانية حلايب تاريخيا"، مؤكداً أنهم في السودان مطمئنون لكافة مواقف البلاد في هذه القضية. وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".