سكان طرابلس يعودون إلى منازلهم بعد اشتباكات عنيفة بين الميليشيات الليبية

عاد السكان إلى العاصمة الليبية طرابلس بعد أن توقفت موجة الاشتباكات العنيفة في المدينة إثر اتفاق جديد لوقف إطلاق النار تم توقيعه في وقت سابق من هذا الأسبوع.

واندلع القتال في طرابلس في 26 من شهر آب/ أغسطس الماضي بين اللواء السابع، المكون من ميليشيات قادمة من بلدة ترهونة التي تبعد نحو 60 كيلومتراً جنوب المدينة، من جانب، وكتيبة ثوار طرابلس ولواء النواصي، وهما أكبر جماعتين مسلحتين في العاصمة، من جانب آخر.

وكانت الاشتباكات تجددت في الأسبوع الماضي، مخترقة اتفاقاً آخر لوقف إطلاق النار كانت توسطت فيه الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، وقد قتل في تلك الاشتباكات 117 شخصاً على الأقل وأصيب 404 آخرون، وكان بين القتلى والمصابين مدنيون.