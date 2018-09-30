إقليم كردستان ينتخب برلمانا جديدا وتوقعات ببقاء المشهد السياسي على حاله

بدأ المواطنون الأكراد الإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية تجري في إقليم كردستان العراق اليوم الأحد بعد عام من محاولة فاشلة للاستقلال.
ونظرا لضعف أحزاب المعارضة من المرجح أن يستمر اقتسام الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني للسلطة المستمر منذ نحو 30 عاما.
لكن الانقسامات داخل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني تطرح إمكانية أن يهيمن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني على الساحة السياسية الكردية سواء في أربيل عاصمة الإقليم شمال العراق أو في العملية الصعبة لتشكيل حكومة اتحادية في بغداد.
لكن سنوات من الجمود السياسي وتوقف صرف الرواتب والفساد قوضت الثقة في العملية السياسية وقلصت أعداد من يقبلون على التصويت في الانتخابات في الفترة الأخيرة.
ويضم برلمان الإقليم 111 مقعدا منها 11 مقعدا تخصص للأقليات. لكن أغلب الأحزاب الرئيسية تقول إنها لا تتوقع أن يشارك أكثر من 40 بالمئة من الناخبين المسجلين البالغ عددهم 3.85 مليون في الانتخابات.
وستغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي. ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية في غضون 72 ساعة.
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