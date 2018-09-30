خطفت ثمرة قرعة يقطين أميركية لقب "عملاقة" على مستوى الولايات المتحدة من خلال وزنها البالغ 2528 باوند (1150 كيلوغرام)، وذلك بعد أن تجاوز حجمها حجم القرعة (الأمريكية) صاحبة الرقم القاسي السابق والبالغ 2363 باوند (1075 كيلوغرام).
الولايات المتحدة تنتج أكبر ثمرة قرع في تاريخها
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الولايات المتحدة تنتج أكبر ثمرة قرع في تاريخها
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وقال أحد مسؤولي معرض ديرفيلد للمنتجات الزراعية، وودي لانكستر إن شركة "غيدس" المنتجة للقرعة "البطلة" ليس لديها فقط أكبر قرع يقطين في المعرض هذا العام، بل إن الشركة تزرع أكبر قرع يقطين في أمريكا الشمالية.
وكان البلجيكي ماتياس ويليمنس حقق الرقم القياسي العالمي الحالي لقرع اليقطين الثقيل في تشرين الأول/أكتوبر في العام 2016 حين سجلت قرعته وزناً مذهلاً بلغ 2624 باون (1192.7 كيلوغرام) وفقاً لموسوعة غينيتس للأرقام القياسية.
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