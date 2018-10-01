200 سيارة كلاسيكة تجوب شوارع باريس في الذكرى 120 لعرض السيارات العريق في المدينة
تجمعت أكثر من 200 سيارة كلاسيكية ودراجة نارية في العاصمة الفرنسية باريس وتحديداً في حي الشانزيليزيه الشهير احتفالاً بالذكرى المئة والعشرين لعرض السيارات العريق في المدينة.
أغلب السيارات المشاركة فرنسية الأصل ويعود تاريخها لأكثر من 100 عام، من طراز أنتج عام 1900 من قبل الشركة الرائدة في صناعة السيارات "Hurtu" إلى دراجة نارية من طراز "Citroen" مغطاة بالكروم أنتجت في 2017. وتم جلب معظم السيارات من قبل أعضاء جمعيات الهواة وجرت المنافسة للحصول على جائزة "أفضل عرض".
ومن ساحة الكونكورد تجولت السيارات في جميع أنحاء المدينة لتستقر في النهاية في الشانزيليزيه.