توقفت حركة السفن في نهر السين قليلا الأحد لفسح المجال أمام عرض عائم مذهل أقامته شركة مستحضرات التجميل الشهيرة لوريال وشاركت فيه نجمات سينما وعارضات أزياء. وتميل دور الأزياء الكبيرة مثل شانيل وجوتشي منذ سنوات لاختيار أماكن مبتكرة على نحو متزايد لعرض مجموعاتها وتنضم إليها الآن شركات مستحضرات التجميل.
عرض عائم للأزياء في نهر السين بباريس بمشاركة نجمات سينمائيات
عرض عائم للأزياء في نهر السين بباريس بمشاركة نجمات سينمائيات
وسارت نجمات شهيرات مثل إيفا لونجوريا وإيلي فانينج على الممشى الذي امتد لمسافة 60 مترا إلى جانب عارضات مثل داكي ثوت وسو جو باك فيما تابعت حشود العرض من على جسور قريبة.
وتوقفت حركة المرور النهري أمام متحف كي دورسيه في باريس لمدة 30 دقيقة لإقامة العرض.
وقال بيير إيمانويل أنجلوجلو رئيس العلامة التجارية العالمية لوريال باريس "أردنا ابتكار شيء جديد يمكن لأكبر عدد ممكن من الجمهور الاطلاع عليه ويسلط الضوء في الوقت نفسه على هويتنا الباريسية".
اقرأ أيضا على يورونيوز:
شاهد: مؤمنو البيرو يباركون حيواناتهم الأليفة بالماء المقدسة
شاهد: رئيس الوزراء الباكستاني يقيم مزادا علنيا لبيع مخزون جواميس نواز شريف
صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو في الإمارات
وجرى بث العرض على موقع تي مول الذي تملكه شركة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية وكذلك بثته منصات تسوق أخرى بعد أن نجح عرض لوريال العام الماضي في زيادة عدد زيارات صفحات الإنترنت في ذلك اليوم.
ويستمر أسبوع باريس للموضة حتى الثاني من أكتوبر /تشرين الأول.