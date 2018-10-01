"أثينا" تطبيق جديد لاكتشاف الأسلحة الفردية

خلال أول 21 أسبوع من العام الحالي، وقع أكثر من 23 حالة إطلاق نار في مدارس أمريكية، أدت إلى وقوع قتلى بين التلاميذ، وهي المشكلة التي يخشاها 34% من الأهالي بحسب استبيان نشر مؤخرا.

ليزا فالزون وكريس سيابارا يعتقدان أن الذكاء الاصطناعي قد يلعب دورا في الحد من هذه الحوادث، حيث تمكنا مع فريق عمل من إطلاق تطبيق "أثينا"، الذي يتمكن بواسطة كاميرات موزعة من اكتشاف وجود أسلحة، في المدارس على سبيل المثال.