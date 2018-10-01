توفي الإثنين الفنان الفرنسي ذو الأصول الأرمانية شارل أزنافور في فرنسا عن عمر ناهز 94 عاما. ولطالما وصف شارل ازنافور بأسطورة الفن الفرنسي، بفضل أغانيه التي اشتهرت في جميع أنحاء العالم على غرار خذني Emmenez-moi ورأيت نفسي Je Me Voyais أو لا بوهيم.
وفاة الفنان الفرنسي شارل أزنافور عن عمر ناهز 94 عاما
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وفاة الفنان الفرنسي شارل أزنافور عن عمر ناهز 94 عاما
وولد أزنافور في باريس لأب وأم أرمينيين واسمه عند الميلاد شاهنور فاريناج أزنافوريان. وبفضل مسيرته الفنية تحصل على لقب أيقونة الغناء في فرنسا وتربع على أكبر سلسلة متنوعة من الأغاني في القرن العشرين وحصل على جائزة هذه السلسلة في العام 1988 من قبل قناة سي إن أن الأمريكية والتايمز. يملك أزنافور رصيد أغاني يتجاوز 1200 أغنية بسبع لغات مختلفة، وزعت في 94 دولة. وباع الفنان الفرنسي أكثر من 100 مليون شريط حول العالم وشارك في 60 فيلما. شارل أزنافور تزوج ثلاث مرات ولديه ستة أطفال، ثلاثة منهم مع زوجته الأخيرة علا التي بقي معها 50 عاما.