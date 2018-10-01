تنافست السبت مجموعة من الكلاب من جميع أنحاء العالم على رياضة ركوب الأمواج في هنتنغتون بيتش في كاليفورنيا. وتضمنت المسابقة السنوية العاشرة فئات مختلفة لتلبية أساليب ركوب أمواج متعددة للكلاب، بما في ذلك ركوب الأمواج المنفرد ، أو لزوج من الكلاب، أو الأحداث المشتركة مع البشر.
شاهد: الكلاب تركب الأمواج في مسابقة عالمية في كاليفورنيا
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شاهد: الكلاب تركب الأمواج في مسابقة عالمية في كاليفورنيا
المسابقة كانت مناسبة في عطلة نهاية الأسبوع لمنح الفرصة لتبني كلاب بلا مأوى. إلا أنه بحسب اللقطات المصورة لا تبدو كل الكلاب على نفس درجة المتعة أثناء ممارسة هذه الرياضة، ولكن جميعها كانت ترتدي سترات النجاة.
على مدى السنوات العشر الماضية، شارك أكثر من 500 كلب من المملكة المتحدة وأستراليا وكندا والبرازيل وجميع أنحاء الولايات المتحدة في هذا الحدث الفريد.
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