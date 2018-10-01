قالت محكمة ألمانية إنها وافقت على تسليم دبلوماسي إيراني مطلوب في بلجيكا للاشتباه في أنه جزء من مؤامرة فاشلة لتفجير مظاهرة للمعارضة الإيرانية قرب باريس. وقالت محكمة بامبرغ الاثنين إنها وافقت على مذكرة التوقيف الأوروبية لأسد الله أسعدي وحكمت بأن الحصانة الدبلوماسية لا تنطبق في القضية.
محكمة ألمانية تصادق على تسليم دبلوماسي إيراني خطط لهجوم على المعارضة الإيرانية في باريس
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محكمة ألمانية تصادق على تسليم دبلوماسي إيراني خطط لهجوم على المعارضة الإيرانية في باريس
ولم يتضح على الفور متى سيمضي المدعون في بامبرغ قدماً في عملية التسليم.
وألقي القبض على السعدي في فيينا في تموز/ يوليو قرب مدينة أشافنبورغ الألمانية بناء على مذكرة أوروبية تتهمه بالتورط في مؤامرة لتفجير مظاهرة 30 حزيران/ يونيو.
وجاء اعتقاله بعد توقيف زوجين من أصول إيرانية في بلجيكا أفادت السلطات بالعثور على متفجرات في سيارتهما.
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