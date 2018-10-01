اعتقلت السلطات الألمانية سبعة أشخاص يشتبه بتخطيطهم لهجمات ضد الأجانب وضد خصوم سياسيين ويعتقد أنهم كانوا يخططون لهجوم هذا الأسبوع، وفقاً لمكتب المدعي الفيدرالي في البلاد.
ألمانيا تعتقل سبعة نازيين جدد يشتبه بتخطيطهم لهجمات ضد أجانب وخصوم سياسيين
ألمانيا تعتقل سبعة نازيين جدد يشتبه بتخطيطهم لهجمات ضد أجانب وخصوم سياسيين
وقال مسؤولون في بيان صحفي إن ستة شبان تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 عاماً يشتبه في أنهم أعضاء في الجماعة الإرهابية اليمينية "ثورة كيمنتس"، على اسم المدينة التي شهدت قتل رجل ألماني طعناً في آب/ أغسطس في واقعة ألقي اللوم فيها على مهاجرين وأثارت أسوأ أعمال عنف لليمين المتطرف في ألمانيا منذ عقود، اعتقلوا يوم الاثنين في ولايتي سكسونيا وبافاريا، في حين تم القبض على الرجل السابع في 14 أيلول/ سبتمبر، ويعتقد أنه قائد المجموعة، وفقاً لما ذكرته الشرطة.
وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي الاتحادي أن "المتهمين ينتمون إلى مثيري الشغب حليقي الرؤوس والمشهد النازي الجديد في منطقة كيمنتس، ويصنفون أنفسهم كشخصيات بارزة في المشهد اليميني المتطرف في ساكسونيا".
وبحسب السلطات الألمانية فخمسة من أعضاء الجماعة قاموا بهجوم عنيف على مواطنين أجانب في كيمنتس مستخدمين زجاجات ومقذوفات وجهاز صعق كهربائي فيما يعتقد المسؤولون أنه "تجربة" لحدث خططت له المجموعة في 3 تشرين الأول/ أكتوبر وهو عطلة وطنية في ألمانيا.
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وقالت متحدثة باسم الادعاء الاتحادي في ألمانيا، فراوك كولر، إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن المجموعة كان دافعها هو بالفعل مقتل الرجل الألماني في كيمنتس قبل شهرين.
يذكر أن سورياً يبلغ من العمر 23 عاماً محتجز للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل، ولا تزال الشرطة تبحث عن رجل عراقي في هذه القضية.
من جهة أخرى تعرض مطعم كوشر يهودي للهجوم على هامش إحدى المظاهرات، حيث قام رجال ملثمون برمي الحجارة والزجاجات والهتاف بشعارات معادية لليهود.