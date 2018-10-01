شاهد: إسرائيل مستعدة لفتح معبر القنيطرة في الجولان والقبعات الزرقاء تعيد تأهيله

أعرب الجيش الاسرائيلي عن استعداد إسرائيل لفتح معبر القنيطرة مع سوريا، عقب عودة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى مرتفعات الجولان بعد أربع سنوات من انسحابها، وذلك في وقت تواصل فيه القوات الدولية على إعادة تأهيل المعبر.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان يوم السبت الماضي: إن وزير الدفاع افيغدور ليبرمان "سمح بإعادة فتح بوابة الفا في معبر القنيطرة بين اسرائيل وسوريا بما يتيح للأمم المتحدة استئناف نشاطها عبر المعبر بانتظار أن تعيد سوريا فتحه من جانبها".

وكانت قوات الامم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أوندوف" استأنفت دورياتها في منطقة المعبر في شهر آب/أغسطس بعد ان انسحبت من هناك في العام 2014 حين سيطرت فصائل مسلحة ترتبط بالقاعدة على المنطقة بعد ثلاث سنوات من بدء الحرب الأهلية المدمّرة في سوريا.

وقد أصبحت عودة القوات الدولية إلى المنطقة متاحة بعد أن تمكنت القوات السورية مدعومة من روسيا من استعادة السيطرة على المنطقة القريبة من مرتفعات الجولان وإخراج الفصائل المسلحة من "منطقة خفض التصعيد".