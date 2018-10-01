أكواريوس جديد يبحر في المتوسط .. يخت فاخر وليس سفينة إنقاذ مهاجرين

أكواريوس ... تردد هذا الاسم كثيراً مؤخراً مع اندلاع أزمة سفينة أوكواريوس التي تعمل على إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط والتي وصفها المعادون للهجرة في أوروبا بـ"تاكسي الهجرة غير الشرعية" ... ولكن مع إغلاق صفحة أكواريوس الخيرية تلك ولو مؤقتاً بعد سحب ترخيصها من قبل بنما، يبدو أن أكواريوس أخرى تتصدر المشهد حالياً.
فقد قام الملياردير الأمريكي ستيف وين بالإبحار بيخته الضخم الجديد "أكواريوس"، والذي تبلغ قيمته 215 مليون دولار، إلى مونت كارلو هذا الأسبوع، للمشاركة بمعرض موناكو لليخوت حيث يتجمع أثرياء العالم ليعرضون يخوتهم بضيافة الأمير ألبرت.
مواصفات أكواريوس
يحوي هذا اليخت، الذي يبلغ طوله 302 قدمًا ما يعادل 92 متراً، على مهبط طائرات هيليكوبتر وصالون تجميل وصالة رياضية وغرفة تدليك وعلاج ومسبح كبير بأرضية زجاجية تمكن الضيوف في البار تحت المسبح تأمل السابحين.
أما الطاقة الاستيعابية فتصل إلى 14 ضيفًا في 7 أجنحة ، بما في ذلك 6 أجنحة لكبار الشخصيات على السطح الرئيسي وجناح المالك على السطح العلوي.
في حين أنه يستوعب طاقماً يصل عدد أفراده إلى 30 شخصاً.
ماذا يفعل أكواريوس في معرض موناكو؟
ولم يتضح على الفور ما إذا كان وين يحاول بيع القارب أم هو فقط يستعرض مزاياه، حيث يملك الملياردير البالغ من العمر 76 عاما الكثير من الوقت مؤخراً بعد استقالته من منصب الرئيس التنفيذي ورئيس شركة وين ريزورتس في أعقاب سلسلة من الادعاءات بسوء السلوك الجنسي تجاه الموظفات.
من هو ستيف وين؟
ستيف وين ملياردير أمريكي يعزى إليه فضل كبير بازدهار لاس فيغاس، حيث عمل بتجارة العقارات وإنشاء الفنادق الفاخرة والكازينوهات، ويواجه تهماً جنسية دفعته إلى بيع حصته في شركته التي أسسها عام 2002 كي لا يصبح استمراره فيها مصدر تهديد بسحب ترخيصها.
ومنذ الانسحاب من صناعة الكازينوهات، أصبح وين يقدم نفسه كمهتم بالفن وجامع للوحات ووسيط صفقات كبرى يبيع أعمالاً فنية بملايين الدولارات، بما في ذلك لوحات لبيكاسو وماتيس عبر موقعه على الإنترنت.
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