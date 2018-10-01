الولايات المتحدة وكندا تتوصلان إلى اتفاقية تجارية بينهما تجمع المكسيك

أكدت كل من الولايات المتحدة وكندا الأحد التوصل إلى اتفاق تجارة جديد ليحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) التي تعود لعام 1994. وقال البلدان في بيان مشترك إن الاتفاق الجديد سيحمل اسم ’’اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا‘‘ أو USMCA اختصاراً.
توصلت الولايات المتحدة وكندا إلى اتفاق يقوم على تحديث اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية وإبرام اتفاق ثلاثي مع المكسيك، وكانت واشنطن قد أعلنت منتصف ليل الأحد على أنه الموعد النهائي لانضمام كندا إلى الاتفاقية الحالية بين الولايات المتحدة والمكسيك.
ووفقا لمصدر كندي فإن الصفقة تعزز وصول الولايات المتحدة إلى سوق انتاج الألبان في كندا في مقابل حماية الأخيرة من الرسوم الجمركية المحتملة على السيارات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية.