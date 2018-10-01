روسيا: مصلحة السجون تنشر صورة للمخرج الأوكراني سنتسوف المضرب عن الطعام

بعد أشهر من إضرابه عن الطعام، وتحديداً في اليوم الـ 139، أصدرت إدارة السجون الروسية السبت، 29 أيلول/ سبتمبر، صورة نادرة للمخرج الأوكراني أوليغ سنتسوف في منشأة طبية في مستعمرة في القطب الشمالي حيث يقضي حكماً بالسجن لعشرين عاماً بتهم الإرهاب.

وظهر سنتسوف في الصورة هزيلاً ومتعباً خلال الفحص من قبل طبيبة.