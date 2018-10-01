الأمم المتحدة تسحب موظفيها من قطاع غزة لأسباب أمنية بعد تسريح عمال

أعلنت الأونروا "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين"، في بيان لها عن حوادث تعرض لها موظفيها الدوليين المحليين في غزة، وأكدت أن 13 من موظفيها الأجانب قد غادروا القطاع اليوم.
ووجهت الأونروا اللوم إلى جهات عن هذه الأفعال دون تحديدها، وربطتها بعمليات إلغاء الوظائف.
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وكانت الأونروا أعلنت عن إلغاء 250 وظيفة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد أن قررت الولايات المتحدة قطع المساعدات عنها، وقررت تحويل 500 وظيفة من توقيت عمل كامل إلى نظام العمل الجزئي.