شاهد: أول شبلين لنوعية نادرة من الأسود يولدا عن طريق التلقيح الصناعي

من الصعب ملاحظة أي شيء خارج عن المألوف عندما تشاهدون هاذين الشبلين يلعبان مع بعضهما البعض في مركز للحماية خارج عاصمة جنوب أفريقيا بريتوريا، لكن هذه الأشبال فريدة من نوعها، إذ أعلنت جامعة بريتوريا التي يقوم علماؤها بالبحث في الجهاز التناسلي للأسود الأفارقة أن هاذين الشبلين هما أول نوع من الأشبال في العالم التي يتم ولادته عن طريق التلقيح الصناعي.