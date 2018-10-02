أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم يوم الثلاثاء فوز العالم الأمريكي آرثر آشكين والفرنسي جيرار مورو والكندية دونا ستريكلاند بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2018 لإنجازاتهم في مجال الليزر.
أمريكي وفرنسي وكندية يفوزون بجائزة نوبل للفيزياء لإنجازاتهم في مجال الليزر
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أمريكي وفرنسي وكندية يفوزون بجائزة نوبل للفيزياء لإنجازاتهم في مجال الليزر
@ Copyright :صورة لرويترز حصلت عليها من وكالة أنباء تي.تي
وأضافت الأكاديمية في بيان إعلان الجائزة التي تبلغ قيمتها تسعة ملايين كرونة سويدية (مليون دولار) "أحدثت الاختراعات التي يتم تكريمها هذا العام ثورة في فيزياء الليزر.
"تفتح الأدوات المتطورة للتصويب بدقة الباب أمام مجالات بحث لم تكتشف بعد وكم هائل من التطبيقات الصناعية والطبية".
(الدولار = 9.0113 كرونة سويدية)