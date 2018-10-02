مراسم لتكريم عملاق الغناء الفرنسي الراحل أزنافور في بلده الأصلي أرمينيا

أقام سكّان العاصمة الأرمينية يرفان مساء يوم الاثنين مراسم تكريم للفنان الفرنسي ذو الأصول الأرمنية شارل أزنافور الذي توفي في فرنسا عن عمر ناهز الـ94 عاماً.
واحتشد عدد كبير من معجبي الفنان الراحل في ساحة الجمهورية بيرفان، حيث وضعوا الزهور وأشعلوا الشموع تكريماً للمغني والملحن الذي يملك رصيد أغاني يتجاوز 1200 أغنية بسبع لغات مختلفة، وزعت في 94 دولة.
وشارك في مراسم التكريم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان تقديراً لمسيرة الراحل الفنية التي منحته لقب أيقونة الغناء في فرنسا، كما وتربع على أكبر سلسلة متنوعة من الأغاني في القرن العشرين.
والجدير بالذكر أن أزنافور كان أسس منظمة غير ربحية أطلق عليها "أزنافور وأرمينيا" وقد أنشأها بعد الزلزال المدمر الذي ضرب أرمينيا السوفيتية في العام 1988، وفي رسالة تعزية، وصف رئيس الوزراء الأرمني أزنافور بأنه "رجل مرحلة وتاريخ، خلق الحب وخدم شعبه".
وبعد استقلال أرمينيا عن الاتحاد السوفييتي، زار أزنافور بانتظام بلاده أرمينيا، حيث تم تعيينه في العام 1993 سفيراً للنوايا الحسنة من قبل رئيس البلاد ليفون تير بتروسيان، كما شغل الراحل منصب سفير أرمينيا في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" وسمي سفيرا لأرمينيا في سويسرا في العام 1009.
يذكر أن شارل أزنافور كان تزوج ثلاث مرات ولديه ستة أطفال، ثلاثة منهم مع زوجته الأخيرة علا التي بقي معها 50 عاما.
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