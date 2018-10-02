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الصين

شاهد: ساحات ومعالم وأبنية الصين تتلألأ في عيدها الوطني

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شاهد: ساحات ومعالم وأبنية الصين تتلألأ في عيدها الوطني

شاهد: ساحات ومعالم وأبنية الصين تتلألأ في عيدها الوطني
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تحت عنوان ’الصين أنا أحبكِ‘‘ احتفلت المدن في جميع أنحاء الصين باليوم الوطني التاسع والستين للبلاد.

أقيمت عروض ضوئية ملونة ومذهلة أضاءت ليل الصين وأبهرت الجمهور في الليلة الأولى من عطلة العيد الوطني التي تستغرق سبعة أيام تسمى ’’الأسبوع الذهبي‘‘.

وخلال العرض أنيرت الأبنية والشوارع والمعالم السياحية في أحد عشر معلما حول البلاد بما فيها سور الصين العظيم، ومجموعة كبيرة من الساحات مثل ساحة تيان آن من في العاصمة وبوند في شانغهاي والأبراج الشاهقة على طول شاطئ شيامن ومنطقة التجارة المركزية المطورة حديثاً في هانغتشو.

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