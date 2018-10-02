إلقاء القبض على عمدة بلدة إيطالية لمساعدته المهاجرين!

وضع عمدة مدينة رياس الإيطالية، تحت الإقامة الجبرية الثلاثاء بعد توجيه تهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية إلى البلاد.

رياس وهي بلدة جنوب إيطاليا، لديها سياستها الخاصة بالمهاجرين، وبحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، فإن دومينيكو لوكانو قد اعتقل بعد أن توصل تحقيق قاده المدعي العام في بلدة لوكري الجنوبية إلى تورطه في تنظيم بعض الزيجات المفبركة، للسماح للبنات المهاجرات بالبقاء في إيطاليا.

وبحسب الشرطة، فقد تم اعتراض مكالمة لرئيس البلدية يتحدث فيها عن فتاة نيجيرية تم رفض تصريح إقامتها، وأنه يمكن تزويجها لمواطن إيطالي لتلافي المشكلة، كما اتهم لوكانو بالتهرب من إجراءات الحكومة المحلية بما يخص خدمة جمع القمامة في البلدة، ويمكن ربط هذه التهمة ببرنامج البلدة الخاص بالمهاجرين، حيث أن الشركتين اللتين تعملان على جمع النفايات هما تعاونيتان تم خلقهما لتوفير العمل لأهالي البلدة والمهاجرين.