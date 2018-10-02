محامي قس أمريكي سيقدم التماسا لأعلى محكمة تركية للإفراج عنه

قال محام يدافع عن القس الأمريكي آندرو برانسون الذي يحاكم بتهم الإرهاب في تركيا إنه سيقدم التماسا للمحكمة الدستورية يوم الأربعاء للإفراج عن موكله.
وأصبحت قضية برانسون، الذي من المقرر أن تنعقد جلسة محاكمته المقبلة يوم 12 أكتوبر تشرين الأول، محور الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة بين أنقرة وواشنطن التي تسببت في فرض الولايات المتحدة نظاما صارما من العقوبات والرسوم الجمركية على تركيا.
وقال المحامي إسماعيل جيم هالافورت لرويترز يوم الثلاثاء "سنقدم التماسا غدا للمحكمة الدستورية لرفع الإقامة الجبرية".
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ووجهت للقس تهم الارتباط بمسلحين أكراد وبأنصار رجل الدين فتح الله كولن الذي تلقي أنقرة عليه مسؤولية محاولة الانقلاب في 2016. ونفى برانسون، وكذلك كولن، الاتهام وطالبت الولايات المتحدة بالإفراج عنه فورا.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن تركيا عازمة على مقاومة "هذا الفهم المعوج الذي يفرض عقوبات بذريعة قس يحاكم لصلاته الخفية بمنظمات إرهابية" ضمن الأطر القانونية والدبلوماسية.
وذكر هالافورت أنه لا يتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية حكما قبل جلسة 12 أكتوبر تشرين الأول "لكننا نريد أن نستكمل التماسنا قبل ذلك".
وبرانسون، الذي عاش في تركيا لمدة عقدين، محتجز منذ 21 شهرا بتهم الإرهاب ويقبع حاليا رهن الإقامة الجبرية.