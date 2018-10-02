فيديو: تجول في الطائرة الرئاسية الأمريكية 90 دقيقة

وصلت الإثنين، إلى ميناء ناشيونال هاربور، نسخة طبق الأصل لطائرة بوينغ 747، وهي نسخة طبق الأصل للطائرة التي يستخدمها الرؤساء الأمريكيون.
وتم بناء الطائرة في رود آيلاند، ونُقلت على متن سفينة إلى المنتجع في واشنطن.
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وسيتمكن زوار المنتجع خلال الشهر الحالي من القيام بجولة لمدة 90 دقيقة ليتعرفوا خلالها على رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية بدءا من الرئيس الأول جورج واشنطن.