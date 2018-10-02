رحل اليوم المفكر الفلسطيني الكبير سلامة كيلة عن عمر ناهز 63 عاماً وذلك بعد صراع مع المرض. ويعتبر كيلة من كبار المثقفين في العالم العربي، وأصدر كتباً عديدة ناقش فيها مسائل منها القومية العربية والماركسية والثورات.
رحيل المفكر الفلسطيني سلامة كيلة عن عمر ناهز 63 عاماً
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رحيل المفكر الفلسطيني سلامة كيلة عن عمر ناهز 63 عاماً
ولد كيلة في مدينة بيرزيت في فلسطين وحاز على شهادة في العلوم السياسية من جامعة بغداد في العام 1979 قبل أن يبدأ بممارسة العمل السياسي والنشر في عدّة صحف ومواقع عربية منها مجلة "الطريق اللبنانية" الشيوعية و"النهج" و"دراسات عربية" و"الوحدة".
وقبع كيلة في السجون السورية لمدة ثماني سنوات بسبب آرائه السياسية، وكان مؤيداً "للثورة السورية" وتابعها من دون توقف، كما كان مطلوباً في إسرائيل بسبب نشاطه السياسي.
ويصف البعض كيلة بالمفكر الماركسي الخاص وهو أردف إلى المكتبة الفكر العربي عشرات الأعمال المكتوبة.