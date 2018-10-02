شاهد: الناجون في إندونيسيا يبحثون عما بقي من ممتلكاتهم بين الأنقاض
بينما تستمر محاولات فرق الانقاذ بالبحث عن ضحايا أو ناجين عالقين تحت ركام الأبنيةK يحاول السكان إيجاد بقايا ممتلكاتهم بين الأنقاض، بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة متبوعا بأمواج تسونامي عاتية جزيرة سولاويسي في إندونيسيا يوم الجمعة الماضي.
وتعتقد وكالة الإغاثة الوطنية أن أكثر من 200 ألف شخص تضرر أو فقد مسكنه بسب هذه الكارثة المأساوية، وتعتبر مدينة بالو الأكثر تضررا ويبلغ عدد سكانها 350 ألف نسمة.
السلطات الإندونيسية أعلنت عن إرتفاع عدد الضحايا إلى 1234 قتلى. مشيرة إلى أن هذه الحصيلة مؤقتة وقد ترتفع خلال الساعات المقبلة.