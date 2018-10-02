وليد المعلم: تركيا قادرة على تنفيذ التزاماتها "لأنها تعرف بالاسم كل إرهابي في إدلب"

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، الثلاثاء، إن تركيا قادرة على تنفيذ التزاماتها في الاتفاق الذي أبرمته مع روسيا، بشأن محافظة إدلب السورية.
وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة "الميادين" اللبنانية، قال المعلم إن على المسلحين في إدلب تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة، في موعد أقصاه ديسمبر/كانون الأول.
وأضاف المعلم: "تركيا قادرة على تنفيذ اتفاق سوتشي، لأنها تعرف بالاسم كل إرهابي في إدلب وكلهم يخضعون لتعليمات المخابرات التركية".
من جهة أخرى، كشف وزير الخارجية السوري "أن الأمين العام للأمم المتحدة أكّد له أن دور الحكومة السورية مركزي في تشكيل اللجنة الدستورية من دون أيّ تدخل خارجي".
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وكانت أنقرة وموسكو، حليف الرئيس السوري بشار الأسد الرئيسي، قد توصلتا في منتصف سبتمبر/أيلول إلى اتفاق يقضي بإقامة منطقة تمتد على طول خط التماس بين مقاتلي المعارضة والقوات الحكومية، وستنظم القوات التركية والروسية دوريات بها.
كما ينص الاتفاق على انسحاب مقاتلي المعارضة من إدلب، بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول.