البرلمان العراقي ينتخب السياسي الكردي برهم صالح رئيسا للبلاد

انتخب البرلمان العراقي السياسي الكردي برهام صالح رئيسا للبلاد، وبحسب التلفزيون الرسمي العراقي، فإن صالح حصل على أصوات 219 نائبا، من أصل 329.
وكان التصويت قد أُجل يوم الاثنين لأن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني كان من المفترض أن يقدما مرشحا، لكنهم لم يتجاوزا خلافاتهما، بحسب ما ذكرت رويترز.
وكلف صالح فور انتخابه عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة جديدة، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز، وبهذا فإن أمام عبد المهدي 30 يوما لتشكيل الحكومة كما ينص الدستور العراقي، وعبد المهدي هو سياسي عراقي شغل منصب نائب رئيس الجمهورية منذ عام 2005، وشغل منصب وزير النفط في الحكومة العراقية عام 2014.
ويعتبر منصب الرئيس العراقي شرفيا، وبحسب الدستور يشغله شخصية كردية.
وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد أجل التصويت لغاية الثلاثاء لعدم اكتمال النصاب القانوني.
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ووفقا للدستور سيكون أمام الرئيس الجديد 15 يوما لتكليف مرشح أكبر كتلة نيابية بتشكيل الحكومة وسيكون أمام القائم بأعمال رئيس الوزراء 30 يوما لاختيار أعضاء الحكومة ورفع أسماء المرشحين إلى البرلمان للموافقة عليها.
ويعتبر صالح برهم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، بينما انسحب مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين من الجولة الثانية من الانتخابات.
ومنذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003 في غزو قادته الولايات المتحدة تقاسمت السلطة في العراق أكبر ثلاث طوائف عرقية. ويتولى منصب رئيس الوزراء عادة عربي شيعي بينما يتولى منصب رئيس البرلمان عربي سني وتخصص الرئاسة لكردي.
وقد مر على العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003، ثلاثة رؤساء رابعهم برهم صالح، حيث استلم غازي مشعل الياور الرئاسة بين عامي 2004 – 2005 بشكل انتقالي، تلاه الرئيس الراحل جلال طالباني ما بين عامي 2005 – 2014، ومن ثم فؤاد معصوم بين عامي 2014 – 2018.