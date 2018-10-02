البرلمان العراقي ينتخب السياسي الكردي برهم صالح رئيسا للبلاد

انتخب البرلمان العراقي السياسي الكردي برهام صالح رئيسا للبلاد، وبحسب التلفزيون الرسمي العراقي، فإن صالح حصل على أصوات 219 نائبا، من أصل 329.

وكان التصويت قد أُجل يوم الاثنين لأن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني كان من المفترض أن يقدما مرشحا، لكنهم لم يتجاوزا خلافاتهما، بحسب ما ذكرت رويترز.