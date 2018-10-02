ملك المغرب يمنح رئيس الحكومة 3 أسابيع لوضع برامج للقضاء على البطالة

قال بيان ملكي إن الملك المغربي، محمد السادس، ترأس اجتماع عمل أمس، الإثنين، في القصر الملكي من أجل مناقشة أزمة البطالة المتفشية في البلاد، خصوصاً في الوسط الشبابي.
وأضاف البيان أن الهدف من الاجتماع هو تنفيذ الأولويات والتدابير التي حددها الملك في الخطاب الذي ألقاه في العشرين من آب / أغسطس الماضي في يوم العرش.
وأشار البيان كذلك إلى أن الاجتماع يعكس التزاماً ملكياً بقطاع التدريب المهني باعتباره رافعة استراتيجية وواعدة من ناحية إعداد الشباب للتوظيف والتكامل المهني.
وتمّ إطلاع محمد السادس خلال الاجتماع على التدابير التي تمّ اتخاذها لناحية افتتاح مراكز تدريب جديدة للشباب ودعم تعلّم اللغات الأجنبية إضافة إلى دعم الشباب في المبادرات في مجالاتهم.
ووجه الملك تعليماته لتطوير مراكز التدريب المخصصة لمجال الأعمال، ولتحديث الأعمال "التقليدية" في القطاع الصناعي والخدماتي وقطاع البناء والزراعة وصيد الأسماك إذ تبقى تلك المجالات الأكثر توظيفاً للشباب.
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وفي نهاية الاجتماع طلب الملك من اللجنة التي يرأسها رئيس الوزراء تقديم مشروع متكامل في غضون ثلاثة أسابيع، يحتوي على تدابير فورية ومشاريع خاصة جاهزة للتطبيق، على أن يتمّ تمويل كل المشاريع لاحقاً بمساهمة صندوق "حسن الثاني".
وتقول إحصائيات غير حكومية إن نسبة البطالة بلغت 40 بالمئة في وسط الجيل الشاب في المغرب.