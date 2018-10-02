شاهد: معرض إسباني يقترح على زائريه القفز على وجه "أقوى رجل في العالم"
يطرح أحد المعارض الفوتوغرافية في مدينة جيتخو الواقعة في إقليم الباسك شمال إسبانيا على زائريه القفز على صورة عملاقة لرئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب. "جيتخوفوتو" هو اسم المعرض حيث يمكن تنفيذ مهمّة القفز على وجه ترامب. هذه الفكرة الغريبة يبررها صاحباها، الفنانان الهولنديان إيريك كيسيل وتوماس مايلاندير، بقولهما: القفز على وجه الرجل الأقوى في العالم يعطيك شعوراً بالتحرر وبالتنفس. وحتى لو دامت العملية بضع ثوانٍ، فهي قادرة على إعطائك ذلك الشعر بأنك تنتقم منه...
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شاهد: عرض أزياء لشانيل على شاطئ البحر في "باريس"
عرض أزياء فريد من نوعه، أمواج ورمال بحر وفتيات حسناوات ارتدين التشكيلة الجديدة من علامة شانيل. شانيل العلامة التجارية الرابحة في عالم الأزياء، صممت شاطئا في معرض قصر باريس الكبير، حيث حضر العرض المغني فاريل ويليام والممثلة باميلا آندرون، ونجوم آخرين، بالإضافة إلى المصمم شانيل كارل لاغرفيلد.