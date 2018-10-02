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شاهد: سيرينا ويليامز عارية للتوعية بسرطان الثدي

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شاهد: سيرينا ويليامز عارية للتوعية بسرطان الثدي

شاهد: سيرينا ويليامز عارية للتوعية بسرطان الثدي
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رويترز
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في محاولة منها للتوعية بسرطان الثدي، ظهرت لاعبة التنس سيرينا وليامز في مقطع فيديو تغني، بينما تغطي ثدييها بيديها، لتوصل رسالة حول أهمية الكشف المبكر عن المرض، تلافيا لانتشاره في بقية الجسد.

وليامز غنت مقطعا من أغنية I Touch Myself لفرقة الروك الأسترالية Divinyls كجزء من حملتها للتوعية بالمرض هذا العام.

وكانت مغنية الفرقة كريستينا أمفليت قد توفيت عام 2013 بعد مشوار طويل في مكافحة المرض.

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وفي العام 2014 سجل مجموعة من الفنانين بما فيهم أوليفيا نيوتن غون الناجية من المرض الأغنية مرة ثانية، ليصبح نشيدا متعارفة في حملات التوعية بهذا المرض في العالم.

وكتب على صفحتها على أنستغرام:"أردت أن أغني، أفعل ذلك لأنها قضية تؤثر على جميع النساء من جميع ألوان وفي جميع أنحاء العالم، إن الكشف المبكر أمر أساسي، وسيحافظ على الكثير من الأرواح".

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This Breast Cancer Awareness Month I’ve recorded a version of The Divinyls global hit “I Touch Myself” to remind women to self-check regularly. _ Yes, this put me out of my comfort zone, but I wanted to do it because it’s an issue that affects all women of all colors, all around the world. Early detection is key - it saves so many lives. I just hope this helps to remind women of that. _ The music video is part of the I Touch Myself Project which was created in honor of celebrated diva, Chrissy Amphlett, who passed away from breast cancer, and who gave us her hit song to remind women to put their health first. The project is proudly supported by @BerleiAus for Breast Cancer Network Australia. _ Visit the link in my bio to find out more. #ITouchMyselfProject #BerleiAus #BCNA #DoItForYourself

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