شاهد: سيرينا ويليامز عارية للتوعية بسرطان الثدي

في محاولة منها للتوعية بسرطان الثدي، ظهرت لاعبة التنس سيرينا وليامز في مقطع فيديو تغني، بينما تغطي ثدييها بيديها، لتوصل رسالة حول أهمية الكشف المبكر عن المرض، تلافيا لانتشاره في بقية الجسد.
وليامز غنت مقطعا من أغنية I Touch Myself لفرقة الروك الأسترالية Divinyls كجزء من حملتها للتوعية بالمرض هذا العام.
وكانت مغنية الفرقة كريستينا أمفليت قد توفيت عام 2013 بعد مشوار طويل في مكافحة المرض.
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وفي العام 2014 سجل مجموعة من الفنانين بما فيهم أوليفيا نيوتن غون الناجية من المرض الأغنية مرة ثانية، ليصبح نشيدا متعارفة في حملات التوعية بهذا المرض في العالم.
وكتب على صفحتها على أنستغرام:"أردت أن أغني، أفعل ذلك لأنها قضية تؤثر على جميع النساء من جميع ألوان وفي جميع أنحاء العالم، إن الكشف المبكر أمر أساسي، وسيحافظ على الكثير من الأرواح".