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كريستيانو رونالدو: "أنفي تماماً الاتهامات الموجهة إليَّ والاغتصاب جريمة فظيعة"

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كريستيانو رونالدو: "أنفي تماماً الاتهامات الموجهة إليَّ والاغتصاب جريمة فظيعة"

كريستيانو رونالدو: "أنفي تماماً الاتهامات الموجهة إليَّ والاغتصاب جريمة فظيعة"
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REUTERS/Massimo Pinca
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نفى النجم الدولي البرتغالي عبر صفحته على تويتر الاتهامات الموجهة إليه بالاغتصاب. وقال نجم نادي يوفنتوس الإيطالي حالياً وريال مدريد الإسباني سابقاً إنه "سينتظر باطمئنان نتائج أي وكافة التحقيقات" في المزاعم الموجهة ضده.

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وكان اللاعب البرتغالي الشهير، نجم كريستيانو رونالدو قد هدد بمقاضاة مجلة دير شبيغل الألمانية بعد نشرها لتقرير تضمن مزاعم عن تورطه في جريمة اغتصاب قبل عدة أعوام.

وقامت المجلة بنشر تقرير يتضمن مقابلة مع امرأة سبق واتهمت رونالدو العام الماضي بالاغتصاب، ولكن بقيت هويتها مجهولة حتى أفصحت عنها دير شبيغل، لتروي كاثرين ما يورغا ما حصل معها بالتفصيل في غرفة فندق في لاس فيغاس عام 2009.

وفي تفاصيل القضية يقول ليزلي ستوفال محامي مايورغا أن رونالدو قام بدفع مبلغ قدره 375 ألف دولار لشراء صمتها وتوقيع اتفاقية عدم إفصاح بعد الحادث، ويقول إن لديه وثائق تظهر اعتراف رونالدو بأنه سمع رفضاً شفهياً من موكلته. وقال ستوفال إنه رفع دعوى مدنية ضد رونالدو في ولاية نيفادا، معرباً عن أمله في إلغاء اتفاقية عدم الإفصاح.