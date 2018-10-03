قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في إندونيسيا الأربعاء إن عدد القتلى المؤكد جراء زلزال وأمواج مد عاتية (تسونامي) ضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية ارتفع إلى 1407 أشخاص. وأضافت الوكالة أن أكثر من 2500 شخص تعرضوا لإصابات بالغة بسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة وأمواج المد العاتية التي أعقبته يوم الجمعة الماضي.
إندونيسيا: ارتفاع عدد قتلى الزلزال وتسونامي إلى1407
إندونيسيا: ارتفاع عدد قتلى الزلزال وتسونامي إلى1407
هذا وأمر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بإرسال المزيد من رجال الإنقاذ للبحث على الضحايا وسط انتشار أعمال السلب والنهب مما يثير مخاوف بشأن تنامي الفوضى. ومعظم الضحايا من مدينة بالو الصغيرة التي تبعد بحوالي 1500 كيلومتر شمال شرقي جاكرتا لكن بعض المناطق النائية معزولة منذ الزلزال.
وقال ويدودو خلال اجتماع حكومي لتنسيق جهود الإغاثة بعد الكارثة التي وقعت على الساحل الغربي لجزيرة سولاويسي "هناك بعض الأولويات الرئيسية التي يتعين التعامل معها، أولها الإجلاء والعثور على الضحايا المفقودين وإنقاذهم".
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من جهته، أعلن الصليب الأحمر أن الوضع "كارثي" مضيفا أن تقارير من عماله، الذين يحاولون دخول منطقة دونجالا المعزولة التي يقطنها 300 ألف شخص شمالي بالو وكانت قريبة من مركز الزلزال، تشير إلى أنها أصيبت "بأضرار بالغة".
وباشرت السلطات الإندونيسية بدفن ضحايا الزلزال والتسونامي المدمرين في مقابر جماعية تفاديا لتفشى الأوبئة والأمراض، في الوقت الذي تواصل فيه فرق الإسعاف والإغاثة البحث تحت الأنقاض عن أحياء محتملين وسط تبدد الآمال في العثور على ناجين.
وكانت إندونيسيا قد تعرضت في الماضي إلى عدة كوارث طبيعية كانت أخطرها في العام 2004 حين ضرب تسونامي إثر الزلزال القوي تحت البحر جزيرة سومطرة في غرب البلاد، بلغت شدته 9.3 درجات على سلم ريشتر وأسفر عن 220 ألف قتيل في البلدان المطلة على المحيط الهندي من بينهم 168 ألف قتيل في إندونيسيا لوحدها.