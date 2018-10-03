خمس نصائح أساسية لمنع اختراقك عبر الإنترنت

أتى مصطلح الأمن السيبراني من لفظ السيبر المنقول عن كلمة (Cyber) اللاتينية ومعناها «الفضاء المعلوماتي»، ويعني مصطلح الأمن السيبراني «أمن الفضاء المعلوماتي» من كل جوانبه، وهو تعبير شامل عن العالم الافتراضي الذي يحوي كل ما يتعلق باستخدامات وآليات تقنية المعلومات والحاسب الآلي، من خلال شبكات الحواسيب والانترنت.

بات الأمن الإلكتروني يمثل عالمياً سواء على مستوى الأفراد أو المنظمات والشركات، أو حتى على مستوى الدول.

الأمن الإلكتروني هو مجموعة من الأدوات والوسائل التقنية والإجرائية، الهادفة إلى حماية الحواسب وأجهزة الاتصالات الذكية، وكذلك الشبكات، بما في داخلها من معلومات وبيانات من احتمالات التلف أو الاختراق أو التعديل أو السرقة.

ويبحث "الهاكرز" (القراصنة) والمجرمون الإلكترونيون عادة عن أهداف ضعيفة لمهاجمة المعلومات وسرقتها. وهو مايجعل من الضروري جداً على المستخدمين أن يحافظوا على أمان أجهزتهم ومعلوماتهم، وأن يتصرفوا بشكل مناسب على الشبكات الاجتماعية والأجهزة المشتركة، وأن يحترموا الخصوصية الرقمية للآخرين على الأجهزة وعلى الإنترنت.

خمسة نصائح أساسية لحماية خصوصيتك على الإنترنت

وحسب مدير برامج الأمن السيبراني (الإلكتروني) في جامعة ألباني للأعمال، فإن أهم أشكال الخطر وطرق علاجها هي الآتية:

سلامة كلمة المرور

كلمات المرور هي مفاتيح حياتك الرقمية. تأكد من أن طولها لا يقل عن 10 أحرف - بما في ذلك الأحرف والأرقام والرموز لجعلها أكثر صعوبة في الاختراق.

لا تكتب كلمات المرور لأسفل. فكر في استخدام مدير كلمات مرور آمن. استخدم أيضًا المصادقة الثنائية - إما مفتاح أمان فعلي أو تطبيق يقدم كلمات مرور لمرة واحدة تستند إلى الوقت، مثل Authe أو Google Authenticator.

لا تشارك كلمات المرور مع الأصدقاء. الأمر شبيه بإعطائهم مفاتيح منزلك أو سيارتك - بالإضافة إلى القدرة على رؤية كل شيء فعلته وحتى انتحال هويتك على الإنترنت. وللأسباب نفسها ، لا تُحفظ أسماء المستخدمين وكلمات المرور على أجهزة الكمبيوتر المشتركة، ودائما تسجل الخروج عند الانتهاء من استخدام جهاز شخص آخر.

هناك طريقة رئيسية أخرى لحماية بياناتك تتمثل في نسخها احتياطيًا بشكل منتظم إلى أقراص تخرين خارجي أو نظام تخزين سحابي.

سلامة الكمبيوتر

قم بتغطية كاميرا الويب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك؛ يمكن للمهاجم اقتحام جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتفعيله عن بعد ومشاهدة كل حركة.

لا تفتح رسائل البريد الإلكتروني من الأشخاص الذين لا تعرفهم - وتحقق من عنوان البريد الإلكتروني للمرسل من خلال تحريك الماوس فوقه ، للتأكد من عدم محاولة شخص ما التظاهر بأنه شخص تعرفه. خاصة ، لا تقم بتنزيل مرفقات البريد الإلكتروني التي لا تتوقع استلامها.

لا تنقر على أي روابط لا تعرفها. إذا كان يجب عليك اتباع رابط، فانسخ عنوان URL للرابط والصقه للتأكد من أنه سيذهب إلى موقع شرعي.

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أمان الموبايل

أفضل طريقة لحماية هاتفك الذكي هي معرفة مكانه في جميع الأوقات.

يمكنك أيضاً تعيين كلمة مرور عليه والتأكد من إعدادها بحيث يمكنك مسحها عن بُعد في حالة فقدها.

كن حذراً جداً عند تنزيل التطبيقات. الهاكرز يعملون غالباً على إنشاء تطبيقات تشبه إلى حد كبير تطبيق شائع حقيقي، ولكنها في الواقع برامج ضارة يمكنها سرقة معلوماتك الشخصية.

قم بتعطيل Bluetooth على أجهزتك إلا إذا في حال كنت تستخدم اتصال Bluetooth. خصوصاً في الأماكن العامة، يفتح هاتفك حتى يتم اختراقه وسرقة بياناتك.

تجنب شبكات Wi-Fi العامة المفتوحة. يمكن اختراقها بسهولة من قبل المتسللين - أو حتى إعدادها وتشغيلها بواسطة لصوص البيانات - بحيث يمكنهم تتبع حركتك ومعرفة ما تفعله على الإنترنت. فكر في استخدام شبكة افتراضية خاصة ، تعمل على تشفير كل ما ينقله جهازك.

سلامة اللعب

ألعاب الفيديو - على لوحات المفاتيح ، وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف المحمولة - هي أيضا تهديدات أمنية محتملة.

قم بتعيين كلمات مرور قوية لحماية حساباتك من اللاعبين الآخرين.

قم بتنزيل الألعاب من المواقع الشرعية فقط ، للتأكد من أنك لا تقوم بتنزيل برامج ضارة.

تمامًا كما تفعل مع التطبيقات والأجهزة الأخرى ، كن حذرًا من الأشخاص الذين ينتحلون أسماء الآخرين أو يحاولون دفعك على روابط مضللة أو تنزيل مرفقات ضارة.

لا تشارك معلومات شخصية على مواقع الألعاب، أو تستخدم gamertags أو معلومات ملف شخصي أخرى يمكنها ربط شخصيتك في الألعاب بحياتك الحقيقية. الإحباطات (الخسارات) في الألعاب يمكن أن تتحول إلى صراعات شخصية - مع احتمال أن تكون مخيفة جدًا وحتى خطيرة.

افعل دورك في التخفيف من حدة النزاع عبر الإنترنت من خلال عدم اتخاذ ردات فعل (أداء) اللاعبين الآخرين بشكل شخصي.

سلامة وسائل الإعلام الاجتماعية

عندما تكون على الشبكات الاجتماعية، لا تصادق الأشخاص الذين لا تعرفهم فعلياً في الواقع.

لحماية خصوصيتك وتقليل الآثار الرقمية، التي قد يجدها زملاء أو أرباب عمل في المستقبل، لا تنشر - أو تدع الأصدقاء ينشرون - صوراً محرجة لنفسك أو أي مادة أخرى مشكوك فيها.

كن على يقين من مستخدمي الإنترنت والمتابعين على الإنترنت. حدد مقدار ما تكشفه عن روتينك اليومي أو عاداتك أو سفرك. وإذا شعرت بعدم الارتياح أو التهديد من قبل شخص ما عبر الإنترنت ، فتوقف فورًا عن التواصل مع هذا الشخص وقم بتنبيه شخص بالغ مسؤول ، مثل أحد الوالدين أو المدرس أو أمين مكتبة المدرسة.