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أمريكي مسنّ يعرض على سيدة شراء ابنتها مقابل 200 ألف دولار.. فماذا كان ردّها؟

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أمريكي مسنّ يعرض على سيدة شراء ابنتها مقابل 200 ألف دولار.. فماذا كان ردّها؟

صورة لأحد مراكز وولمارت التجارية في الولايات المتحدة - فليكر
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رفضت سيدة عرضا سخيا قدمه لها رجل طاعن في السن أراد أن يشتري ابنتها ذات الثمان سنوات مقابل مبلغ 200 ألف دولار أمريكي.

تريسي ناي قدمت بلاغا عن الواقعة التي حصلت في مركز وولمارت التجاري في فلوريدا، وتم التعرف على هوية الرجل الذي يبلغ من العمر 81 عاما عن طريق حسابه المصرفي.

ناي روت للشرطة أن هيلموث كولب اقترب منها حين كانت تجلس في قاعة المركز التجاري وسألها إن كانت متزوجة، ثم عرض عليها شراء ابنتها مقابل مبلغ 100 ألف دولار، وحين رفضت بدأ برفع السعر إلى 150 ثم 200 ألف دولار، وحينما همّت عندها الأم بمغادرة المكان مع ابنتها، أمسك الرجل معصم ابنتها وقام بتقبيل يدها، بحسب رواية الشرطة.

وكتبت ناي في حسابها الشخصي على فيسبوك قائلة ’’لقد صُدمت وصُدمت بعمق، قدم لي رجل في بورت أورانج وول مارت 200 ألف مقابل طفلتي اليوم.‘‘ وتابعت بعدها محذرة ’’توخوا الحذر مع بناتكم وزوجاتكم وجميع النساء في حياتكم، أرجوكم!‘‘

الشرطة قامت على الفور باحتجاز كولب في سجن المقاطعة يوم السبت بتهمة محاولة الاحتجاز والتعدي وخرج بعدها بكفالة مالية، وأخبر تلفزيون WFTV9 المحلي في فلوريدا عندما كانوا يحاولون إجراء مقابلة معه أنه لا يعلم أساسا سبب احتجازه ولا اتهامه وصفق الباب في وجههم.

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