هل ستتمكن إسرائيل من التغلب على نظام إس-300 الصاروخي في سوريا؟

قلّل وزير التعاون الإقليمي في إسرائيل تساحي هنغبي من التحديث الروسي للدفاعات الجوية السورية، مشيرا إلى أنّ طائرات الشبح المقاتلة الإسرائيلية قادرة على التغلب على نظام إس-300 الصاروخي، الذي حصلت عليه سوريا مؤخرا، ومن الممكن تدميره على الأرض.

وردا على سؤال خلال مقابلة لراديو الجيش الإسرائيلي حول تقييد سوريا لطائرات الجيش الإسرائيلي بعيد امتلاك دمشق للنظام الصاروخي إس-300، أوضح تساحي هنغبي، وهو أيضا عضو لا يملك حق التصويت في مجلس الوزراء الأمني المصغر، أن القدرات التشغيلية للقوات الجوية الإسرائيلية لا تستطيع معها مثل تلك البطاريات أن تقيد في واقع الأمر قدرات القوات الجوية على العمل".

وفي إشارة إلى طائرات إف-35 المقاتلة التي تسلمتها إسرائيل من الولايات المتحدة منذ أكثر من عام، قال هنغبي: "تعرف أن لدينا طائرات شبح مقاتلة، أفضل الطائرات في العالم. هذه البطاريات ليست قادرة حتى على اكتشافها".