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الولايات المتحدة الأمريكية

شرطة بنسلفانيا تحقق في حادثة خرق أمن رجل الدين التركي فتح الله غولن

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شرطة بنسلفانيا تحقق في حادثة خرق أمن رجل الدين التركي فتح الله غولن

شرطة بنسلفانيا تحقق في حادثة خرق أمن رجل الدين التركي فتح الله غولن
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REUTERS/Charles Mostoller
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ذكرت وسائل إعلام محلية أن شرطة ولاية بنسلفانيا الأمريكية موجودة في المقر الريفي لرجل الدين التركي فتح الله غولن وذلك للتحقيق في واقعة لم يتم الكشف عن تفاصيلها.

وتتهم تركيا غولن بالتدبير لانقلاب فاشل حصل في تموز من العام 2016.

وقالت قناة دبليو.إن.إي.بي التلفزيونية المحلية إن الشرطة غادرت بعد وقت قصير من حضورها.

وأفاد متحدث باسم غولن أن حارس أمن في المقر أطلق طلقة تحذيرية باتجاه من يشتبه بأنه دخيل مسلح لاذ بعد ذلك بالفرار. وقال المتجدث إنه لا يعتقد بأن أحدا أصيب.

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