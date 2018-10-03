نفى مسؤول سعودي الإثنين صحة التقارير الصحفية التي تحدّثت عن اختفاء الكاتب السعودي المعارض جمال خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول في تركيا. ونقلت وكالة رويترز للأنباء وصف المسؤول لتلك الأنباء بالكاذبة.
مسؤول سعودي يؤكد مغادرة جمال خاشقجي القنصلية السعودية وخطيبته خديجة تنفي ذلك
مسؤول سعودي يؤكد مغادرة جمال خاشقجي القنصلية السعودية وخطيبته خديجة تنفي ذلك
وأضاف ذات المسؤول أن التقارير الصحفية الواردة من واشنطن عن اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول "كاذبة" مؤكدا أن "خاشقجي زار القنصلية لطلب أوراق عمل وخرج بعد فترة قصيرة".
وأثارت قضية "اختفاء" الكاتب السعودي خاشقجي موجة من التعليقات وردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما عبر مقربون منه عن خوفهم على سلامته. وحتى الساعة ليس هناك من أخبار جديدة عن مكان تواجد خاشقجي.
خطيبة خاشقجي تنفي
وفي ردّ سريع نفت خطيبة خاشقجي قول المسؤول السعودي إنه "خرج من السفارة بعد فترة قصيرة وقالت "خاشقجي دخل إلى القنصلية في الواحدة من ظهر الثلاثاء لإستخراج "أوراق رسمية" ولم يخرج".
وكانت خديجة قد اكدت في وقت سابق لوسائل إعلانم تركية أنها لا تعلم إن كان خطيبها جمال خاشقجي قد تلقي تهديدات من قبل.
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