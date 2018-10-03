البدء في إزالة الألغام من المنطقة العازلة بين الكوريتين.. أول بادرة للانفراج بين البلدين

بدأت وحدات عسكرية من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية بإزالة بعض الألغام الأرضية المزروعة في الأراضي حدودها، في خطوة هي الأولى في سياق تطبيق الاتفاقات الأخيرة، والتي هدفت إلى تخفيف التوتر العسكري المستمر بين الطرفين منذ عقود.

ويبلغ طول المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين 248 كيلومتراً. وتم إنشاؤها في نهاية الحرب الكورية عام 1953 ويصنفها البعض على أنها أخطر منطقة عازلة في العالم على الإطلاق.