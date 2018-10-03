صديقان للكاتب السعودي المعارض يؤكدان اختفاءه في قنصلية بلاده في اسطنبول

شخصان مقربان من المعارض السعودي جمال خاشقجي قالا إنهما يشعران بالقلق بشأنه بعدما لم يخرج من القنصلية السعودية في اسطنبول يوم الثلاثاء.

وقالت خطيبة خاشقجي التركية وصديق مقرب منه اتصلت بهما رويترز إنه لم يخرج من القنصلية لأكثر من سبع ساعات ونصف بعدما دخلها لتوثيق طلاقه حتى يتسنى له الزواج مرة أخرى.