شاهد: رئيسة وزراء بريطانيا "ترقص" قبل إلقاء خطابها

صعدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، على مسرح تجمع للمحافظين لإلقاء كلمتها السنوية بطريقة مثيرة للجدل.
تيريزا ماي التي تتعرض لضغوط في الوقت الحالي من داخل وخارج حزبها أدت خطوات راقصة قبيل إلقاء خطابها ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لحزب المحافظين يوم الأربعاء.
وقوبلت رقصة ماي، التي أدتها على نغمات أغنية يوروبوب التي تعود للعام 1976، بتصفيق حار من الحاضرين. كما استهلت ماي خطابها قائلة إن هذه الأغنية من ضمن أغانيها المفضلة.
وتصدرت رقصة ماي عناوين الصحف العالمية، على الرغم من أن هذه المرة ليست الأولى من نوعها إذ تراقصت رئيسة الوزراء سابقا على أنغام الموسيقى الوطنية في كينيا في شهر أغسطس آب الماضي.
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