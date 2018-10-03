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روسيا

شاهد: حكم يسدد هدفا ويحتسبه وسط غضب اللاعبين

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شاهد: حكم يسدد هدفا ويحتسبه وسط غضب اللاعبين

شاهد: حكم يسدد هدفا ويحتسبه وسط غضب اللاعبين
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ضمن منافسات دوري الهواة لكرة القدم في داغستان، شهدت مباراة "كيز" وضيفه "ماناس" هدفا استثنائيا بعدما سجل حكم اللقاء هدفا برأسه واحتسبه.

في الدقيقة (43) من وقت المباراة، حصل فريق ماناس على ركلة جزاء،وسدد أحد لاعبي الفريق الكرة، ولكن حارس "كيز" تصدى للركلة قبل أن ترتطم الكرة برأس الحكم وتهز الشباك.